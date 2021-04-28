Москва, , 13:37 — REGNUM Российская экономика не демонстрирует необходимых темпов роста. Об этом 28 апреля заявил руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

«Что нас крайне беспокоит: в послании президента сделан очень важный шаг в сторону социальной политики. Но с точки зрения финансово-экономической, нам <…> нужно предпринять ряд дополнительных шагов. С чем это связано. Если взять за 10 лет темпы развития нашей экономики — мы не выросли за 10 лет на 10%. Американцы выросли на 16%, Европа на 32%, Китай на 101%», — сказал Зюганов.

По его мнению, для того чтобы исправить сложившуюся в экономике ситуацию России следует активнее взаимодействовать с КНР, что является «принципиально важным направлением».

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки отчета правительства РФ проходят встречи премьер-министра и руководителей фракций Госдумы.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин рассказал об отношении правительства к критике оппозиции