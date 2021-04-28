Москва, , 13:33 — REGNUM По циркулирующим в деловых кругах слухам, в список недружественных России стран войдут США, Украина и ряд стран Восточной Европы. Данная новость вряд ли скажется на котировках рубля и российских акций, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«России следует сокращать дипломатическое присутствие в Европе, например, одного посольства во всех трех странах Балтии и Польше, скажем в Риге, будет достаточно.

А после завершения «Северного потока — 2» к посольству в Риге можно будет подключить и Украину. При этом, естественно, следует сохранять контакты с игроками первой руки.

Не стоит забывать, что Россия занимает доминирующие позиции на ряде ключевых для глобальной экономики рынках.

Например, по информации из деловых кругов, коллективный Запад рассматривает Россию как «углеводородного спонсора №1» для страховки работы и повышения эффективности систем «зелёной» энергетики в странах «первого мира».

Это не касается США, которые будут обходиться как собственными возможностями, так и ресурсами Канады с Мексикой, что может быть одним из элементов гипотетической большой сделки между Путиным и Байденом.

В случае реализации последней можно ожидать значительного укрепления рубля и ключевых российских фондовых индексов — индекса Мосбиржи и долларового индекса РТС», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России составит список недружественных стран, заявил глава министерства Сергей Лавров.

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