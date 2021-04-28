Москва, , 13:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы пересмотреть Минские соглашения в самой основе, видимо, чтобы сделать Россию причастной к конфликту в Донбассе. Об этом 28 апреля заявил представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».

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«Зеленский хочет утяжелить свою позицию — или его советники, а возможно, и сами американцы. А давайте продавим! Пересмотрим (Минские соглашения) таким образом, чтобы Россия была виновата, а по текущим договорённостям Россия никак не сторона конфликта. Давайте добавим какие-то преференции Украине», — заявил Мирошник.

«Фантастический взгляд и фантастические подходы. Здесь идёт больше замыливание и забалтывание, особенно на фоне другого заявления Зеленского, что «с этими террористами» он разговаривать не будет», — указал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times предложил реформировать или вовсе отменить формат Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе. Свою позицию он объяснил тем, что план процесса был составлен до его прихода к власти в 2019 году.