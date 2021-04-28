Рыбное, Рязанская область, , 13:34 — REGNUM Задержан глава администрации муниципального образования — Рыбновское городское поселение Рыбновского района Рязанской области Алексей Полукаров и его первый заместитель Сергей Симаков, сообщили 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM в региональном Следственном комитете.

В отношении чиновников возбуждено уголовное дело о приготовлении к даче взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. По данным следствия, подозреваемые предложили должностному лицу взятку в виде имущества на общую сумму более 1,5 млн рублей за совершение действий в их интересах.

Действия чиновников были пресечены оперативниками регионального УФСБ.