Москва, , 13:32 — REGNUM Никакой «второй бухгалтерии» в статистике по коронавирусу в России «нет и быть не может», заявил 28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения Bloomberg со ссылкой на якобы неофициальную статистику правительства о том, что в России началась третья волна COVID-19.

Дмитрий Песков «Ни о какой другой, второй бухгалтерии речи идти не может, иные утверждения абсурдны и не соответствуют действительности».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в России число подтверждённых новых случаев заражения коронавирусом в России составило 7 848. Днём ранее, 27 апреля, за сутки в России было выявлено 8 053 случая COVID-19. За весь период пандемии носителями SARS-CoV-2 в России стали 4 787 273 человека.

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