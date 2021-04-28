Варшава, , 13:32 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 28 апреля в рамках пресс-конференции назвал условие, при котором может быть отменен обязательный масочный режим в некоторых общественных местах, в том числе на улице. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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«Министерство здравоохранения может отменить обязательное ношение масок на улице и в тех общественных местах, где не наблюдается большое скопление людей — в подъездах, на парковках и т.д. Это будет возможно только в том случае, когда в среднем за сутки будет регистрироваться около 4−5 тысяч новых заражений коронавирусом, и так будет продолжаться хотя бы всю неделю. Мы уже к этому, кажется, подходим», — указал Недзельский.

В то же время он заявил, что речи о снятии обязательства носить защитные маски в общественных местах, где часто бывает большое количество людей — общественный транспорт, магазины, предприятия, не идёт.

«Речь о полной отмене масочного режима пойдет только после победы над пандемией», — подчеркнул министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Польши Анджей Дуда выразил уверенность, что вскоре появится возможность дальнейшей постепенной отмены санитарных ограничений, связанных с пандемией SARS-CoV-2.