Техас, , 13:36 — REGNUM Американская тюнинговая компания Hennessey Performance Engineering создала внедорожник на основе модели Ram 1500 TRX — самого мощного серийного пикапа в мире. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Называется модель Mammoth 1000. Новый внедорожник может с комфортом вместить семь взрослых человек и гарантированно станет эксклюзивом, поскольку выпущено всего 20 таких моделей.

В движение автомобиль приводит 1012-литровый мотор V8 рабочим объёмом 6,2 л. От 0 до 100 км/ч внедорожник разгоняется всего за 3,2 секунды.

Внедорожник также имеет «пакет» Hennessey Mammoth Off Road, включающий в себя 2,5-дюймовый лифт, нестандартный передний бампер со светодиодной подсветкой, 20-дюймовые 10-спицевые колеса Hennessey, 35-дюймовые внедорожные шины и комплект регулировки передней подвески.

Ранее специалисты Hennessey провели на взлётно-посадочной полосе бывшей авиабазы ВВС США в штате Арканзас скоростные аэродинамические испытания нового гиперкара Venom F5, который является кандидатом на звание быстрейшего автомобиля в мире.

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