Москва, , 13:28 — REGNUM В Кремле не слышали о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко хотел бы присутствовать на параде Победы в Москве. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно о том, чтобы Александр Григорьевич [Лукашенко] хотел бы присутствовать на параде», — сказал Песков.

При этом он напомнил, что Россия и Белоруссия состоят в Союзном государстве, и белорусский лидер в любой момень «может собраться и прилететь, тут никаких проблем нет».

Песков ещё раз подчеркнул, что «особых специальных приглашений» на парад не рассылалось.