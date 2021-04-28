Симферополь, , 13:28 — REGNUM В Республике Крым прививки от коронавируса получили 151 687 человек, данные на утро 28 апреля опубликовала пресс-служба правительства региона. Получили оба компонента вакцины и завершили вакцинацию 76 518 граждан. Всего регион получил 217 852 дозы вакцины.

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«Активно продолжается иммунизация населения от COVID-19. С 14 апреля организованы мобильные выездные бригады, осуществляющие вакцинацию в общественных местах. С 1 по 10 мая все пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции продолжат свою работу, несмотря на выходные и праздничные дни. Полный перечень мобильных и стационарных пунктов, функционирующих в республике, с указанием месторасположения и графика работы, доступен на сайте Минздрава Крыма», — сообщил на брифинге министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

Как сообщало ИА REGNUM, на 28 апреля в регионе подтверждено 40 172 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 37 187 человек, скончались 1199 человек.