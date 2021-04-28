Липецк, , 13:27 — REGNUM В Липецкой области к концу 2020 года на работах с опасными и вредными условиями труда были заняты 50,6 тыс. человек, или 41,2% от общего числа работников. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные опубликовал Липецкстат ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.

Из этих 50,6 тысячи человек 10,9 тыс. составляют женщины. Самый высокий процент работающих на вредных и опасных производствах выявлен на обрабатывающих предприятиях (54,3% работников), в организациях по транспортировке и хранению (31,8%), в сельском и лесном хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (26,9%).

Уровень производственного травматизма в регионе за год вырос на 0,5% к уровню 2019 года. Число пострадавших на производстве — 182 человека. Самый высокий уровень травматизма — в организациях по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов и ликвидации загрязнений — 2,7 на 1000 работающих (в среднем по области — 1,1 на 1000).

За год почти на 66,7% сократилось число производственных травм со смертельным исходом. На мероприятия по охране труда было направлено 3 млрд 891,1 млн рублей.