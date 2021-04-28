28 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 13:53 — REGNUM В честь десятилетия Революции журнал «Пионер» провел среди читателей опрос «Как мы себе представляем социализм». Откликнулось множество ребят со всех концов Советского Союза. Для отчетной статьи в журнале (Пионер, 1927 год, №20) было отобрано всего двенадцать писем. Но и в этой дюжине просматриваются давно знакомые нам представления.

Пионер, 1927 год, №20 © Национальная электронная детская библиотека

Вот пятерка самых популярных идей, которые не сбылись.

1. «Не будет ни богатых, ни бедных, а все будут равны».

2. «Работать будут не люди, а машины» (сбылось частично) или более фантастичная вариация: «Нажать кнопку ‑ и все готово».

3. «Будут устроены учебные заведения, в которых преподавание ведется гипнозом». Или такая вариация — «В школах учителей не будет, а радио заменит учителя».

4. «Не будет денег». В магазине можно взять, что нужно.

5. «Люди будут жить долго — 150−200 лет».

Как мы себе представляем социализм (Пионер, 1927 год, №20) © Национальная электронная детская библиотека

Интересно, что слово «коммунизм» в пионерских письмах не встречается ни разу. Вместо этого один из респондентов использует более простое и понятное сравнение: «Будет не мир, а рай».

Пионер, 1927 год, №10 © Национальная электронная детская библиотека

Что же из пионерских мечтаний или прогнозов сбылось, хотя бы частично?

Дома будут, как в Америке, этажей в 150−200 со всему удобствами.

Лошадей не будет, а будут только аэропланы и автомобили.

Трамвай будет заменен автомобилем без моторов внутреннего сгорания, а электрической тягой.

Памятником старины останется мавзолей, где похоронен Ленин.

Кино все еще живо. Конечно, оно более усовершенствовано и все еще увлекает в свои залы не один миллион зрителей каждый вечер.

Пионер, 1927 год, №2 © Национальная электронная детская библиотека Пионер, 1927 год, №18 © Национальная электронная детская библиотека

Вступление к обзору написала Надежда Константиновна Крупская. Искренне жаль, что и она ошибалась в мечтах «о красоте коллективных переживаний и глубине размаха коллективной мысли».

Надежда Константиновна Крупская Жизнь станет иной, богаче переживаниями, ярче, красочней. Уйдет из нее все убожество одинокого, заброшенного, никому не нужного существования, уйдет мелкая злоба, зависть, человеконенавистничество.

Пионер, 1927 год, №15 © Национальная электронная детская библиотека

Жизнь действительно стала иной, но все перечисленное никуда не делось. Ни в 1959 году, когда Хрущев объявил о «полном и окончательном построении социализма», ни сейчас, когда о социализме вспоминают редко. Но мы будем надеяться на лучшее, журнал Пионер за 1927 год всегда можно найти в Национальной электронной детской библиотеке и сверить текущее положение дел с мечтами ребят из далекого прошлого.

Пионер, 1927 год, №12 © Национальная электронная детская библиотека

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