Москва, , 13:27 — REGNUM Расширение нормандского формата, которое предлагает президент Украины Владимир Зеленский, практически невозможно. Об этом 28 апреля заявил представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник на телеканале «Россия 24».

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«Если говорить о варианте, предлагаемом Зеленским, что давайте расширить формат — во-первых, это невозможно. Нормандский формат как минимум существует в формате консенсуса, и для его расширения необходимо согласие всех членов», — заявил Мирошник.

Тем не менее, три стороны из четырёх в минском формате будут против, уверен он.

«Во-первых, РФ зачем созывать некую ватагу защитников, которые будут отстаивать интересы Зеленского? Во-вторых, для Франции и Германии это скорее всего будет как оскорбление, потому что Украина в данном случае проталкивает позицию Америки, которая говорит, что без неё в Европе ничего решиться не может», — пояснил Мирошник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times предложил реформировать или вовсе отменить формат Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе. Свою позицию он объяснил тем, что план процесса был составлен до его прихода к власти в 2019 году.