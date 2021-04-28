Таллин, , 13:26 — REGNUM Редакция новостей национал-консерваторов Эстонии Uued uudised опубликовала на своем портале видео, снятое в Таллине. На видео записано, как ранним утром мусульманин молится на ковре, расстеленном прямо на автостоянке.

Комментируя увиденное, Uued uudised отметила: «Проблема не в религиозной деятельности, а в том факте, что многие мусульмане уже прибыли в Эстонию, и их сообщество растет (много мигрантов из Индии, Пакистана, Бангладеш и других стран), многие приезжают из стран, подверженных риску заражения. Есть и угроза терроризма».

В редакции сослались на опыт Франции, в которой исламские террористы время от времени проводят кровавые теракты. В издании уверены, исходя из цвета кожи молящегося, что мужчина прибыл в Эстонию из Нигерии в составе группы из 700 беженцев. В этой стране расположена самая кровавая исламская группировка в мире «Боко Харам», сообщила редакция.

«Мусульманин, молящийся перед другими в публичном пространстве, не является одним из тех религиозных прагматиков, вроде наших верующих в воскресной церкви, а является ортодоксальным, истинно верующим, от которого можно ожидать радикализации», — пугают своих читателей журналисты издания.

Издание сослалось на Ежегодник Полиции безопасности Эстонии КаПо, в котором отмечалось, что риск терроризма растет по мере увеличения числа выданных видов на жительство или виз.

«За последние три года количество людей из стран с высоким риском, проживающих в Эстонии, увеличилось более чем вдвое, а именно на 112%. 20 629 заявлений на визу было подано гражданам стран с высоким уровнем риска только в 2019 году. За последние три года рост составил 187%», — процитировали журналисты Ежегодник КаПо.

Появление более крупных мусульманских сообществ в Эстонии может неизбежно привести к разделению общества и снижению его открытости, уверены в редакции Uued uudised.