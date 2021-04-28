Новосибирск, 28 апреля 2021, 13:25 — REGNUM На территории Новосибирска постановлением мэрии установлен особый противопожарный режим. Решение принято из-за опасности, создаваемой неконтролируемым палом сухой травы и сжиганием мусора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
На период действия режима на территории города запрещено разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать мусор, проводить пожароопасные работы.
Департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города организует ежедневные рейды.
В мэрии уточнили, что особый противопожарный режим будет действовать до принятия решения о его прекращении.