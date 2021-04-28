Екатеринбург, , 13:48 — REGNUM Раскритикованный родительской общественностью законопроект «о профилактике семейно-бытового насилия» может быть принят в РФ уже к концу 2021 года. Об этом заявила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Свердловской области, глава комиссии по личным правам Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Татьяна Мерзлякова.

Мерзлякова сказала, что в Совете по правам человека «нет сомнений, что этот закон всё-таки будет принят». «К концу этого года или началу следующего года закон может быть принят», — добавила омбудсмен. В СПЧ создали специальную группу по профилактике домашнего насилия, которая подключится к ситуации с законопроектом.

Характерно, что на пресс-конференции Мерзлякова и её собеседники заявили, что якобы увеличилось количество жертв домашнего насилия. Однако статистики, подкрепляющей эти утверждения, никто из участников встречи не привёл. Более того: согласно статистике Свердловского областного суда, количество уголовно наказуемых деяний, связанных с семейно-бытовым насилием, упало в регионе почти на 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект вызвал критику за спорные формулировки в тексте документа. По мнению родительских общественников, в тексте заложена презумпция виновности якобы «насильника», которого могут легко оговорить по доносу.

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