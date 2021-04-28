Москва, , 13:31 — REGNUM В правительстве РФ готовы прислушиваться к критике, но считают, что она должна быть конструктивной. Об этом 28 апреля сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.

Мишустин обратил внимание на то, что фракция КПРФ не поддерживает многие правительственные инициативы и подвергает их критике.

«Мы не против аргументированной критики, но имеем позицию, с которой всегда с вами честно делимся», — заявил глава правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках подготовки отчета правительства РФ проходят встречи премьер-министра и руководителей фракций Госдумы.

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