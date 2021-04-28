Санкт-Петербург, 28 апреля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Общественное пространство «Никольские ряды» в центре Петербурга откроется 8 мая после плановой межсезонной реконструкции. Посетители увидят как уже знакомые архитектурные объекты, так и созданные специально для летнего сезона 2021 года, сообщили 27 апреля в пресс-службе «Никольских рядов».

«Никольские ряды» Арт-объект «Двор-раскраска»

Так, катальная горка трансформируется в зеленый Амфитеатр на сто посадочных мест. Здесь смогут разместиться зрители открытых лекций. На каждой ступени будут высажены растения. В районе Триумфальной арки и эстрады будут проходить мастер-классы и камерные концерты, а со Смотровой башни можно будет увидеть исторический центр Санкт-Петербурга.

В центре двора расположится летний маркет с ресторанами различной кухни, новинкой летнего сезона в «Никольских рядах» станет детский арт-объект «Двор-Раскраска», где можно рисовать на заборе, забраться в дом-лабиринт, а также собрать конструктор из природных материалов.

Вход на территорию двора «Никольских рядов» свободный.