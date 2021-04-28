Кострома, 28 апреля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Руководителя одного из отделов муниципального казенного учреждения Костромы «Чистый город» будут судить за травмы ребёнка у «Вечного огня». Об этом со ссылкой на сообщение СУ СКР по региону передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.gradkostroma.ru «Вечный огонь» в Костроме

Напомним, четырёхлетняя костромичка получила перелом костей правой руки из-за обрушения гранитной плиты братской могилы, распложенной у мемориала. Инцидент произошёл в феврале 2020 года.

Как установило следствие, за месяц до этого памятник обследовали специалисты МКУ «Чистый город». Комиссия учреждения выявила трещины в местах примыкания плит и пришла к выводу, что объект нуждается в ремонте. Однако, после этого мемориал не привели в порядок и не оградили от посторонних.

Следствие считает чиновника виновным в халатности. Уголовное дело направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Отметим, что мемориал «Вечный огонь» после инцидента отремонтировали, работы завершились весной 2020 года.