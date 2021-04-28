Пекин, 28 апреля, 2021, 19:40 — ИА Регнум. 27 апреля полиция района Усин города Хучжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая сообщила о том, что мужчина продал собственного сына за 158 тыс. юаней ($24,36 тыс.) после того, как бездумно растранжирил все свои сбережения.

Василий Верещагин. Продажа ребенка-невольника (фрагмент). 1872

Полицейское расследование показало, что преступник по фамилии Се не впервые продавал своего ребенка. Еще десять лет назад от отдал дочь из-за бедности. В настоящее время мужчина задержан по подозрению в похищении и торговле детьми.

Против покупателя по фамилии Хуан инициировано уголовное преследование в соответствии с законом, а его дело находится в стадии дальнейшего рассмотрения. Полиция напомнила, что продавать собственных детей, знать о продаже чужих детей другими людьми, не сообщая полиции, также является преступлением, равно как и содействие этим преступлениям.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили множество возмущенных комментариев под соответствующей публикацией на портале «Главные новости» в социальной сети.

«Если этот ребенок попадет в нормальную семью, будет намного лучше, чем если его вырастит это животное в своем доме», — заявил пользователь Абао.

С ним согласились и другие пользователи, отметив, что всё сказанное справедливо, если не брать во внимание закон. И если идти дальше в игнорировании закона, то такие люди, как этот «продавец», и вовсе жить не должны, считает JwhAtY.

«Продавая ребенка, вы занимаетесь торговлей людьми. Торговцы людьми заслуживают смерти», — считает «Самая любимая драгоценность».

Beijing Patrol Китайские полицейские

Многие комментаторы обратились к властям с просьбой, чтобы они никоим образом не возвращали ребенка к отцу, который его продал, потому что жить с таким чудовищем еще хуже, чем быть проданным тому, кто, может быть, будет о нём заботиться. Правда, никто не сказал, откуда берется уверенность в том, что «покупатель» чем-то лучше, чем «продавец».

Некоторые заметили, что торговля детьми — вещь распространенная в Китае, и привели примеры из личной жизни. Оказалось, что у очень многих пользователей сети имеются родственники, которые занимались продажей собственных детей. При этом многие ведут себя так из-за нищеты. Однако многие уверены, что даже нищета не может быть оправданием такому поступку.

«Почему бы этому «отцу» не продать себя на органы? Хоть и незаконно, но хоть какая-то польза будет от этого человека», — заявил blackmoon.

Отметим, что торговля детьми в Китае является достаточно распространённым криминальным бизнесом в стране. Зачастую детей либо крадут из семей, либо покупают у отчаявшихся бедняков или непорядочных людей. Бандиты используют купленных детей либо для краж, либо для вымогания денег у сердобольных прохожих. Дети под видом беспризорников побираются на улицах, а деньги получают стоящие за ними бандиты. Зачастую, для усиления «эффекта» жалости, детям наносят увечья.