Москва, 28 апреля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Известие о том, что поставщики предупредили о росте цен на гречку в России, доктором экономических наук Никитой Кричевским было встречено с негодованием. В своем телеграм-канале он, в частности, напомнил:

Ervins Strauhmanis Гречка

«Нам рассказывают о росте стоимости упаковки (пленки и картона), о мифическом неурожае, о повышении цен на электричество, стройматериалы, удобрения и прочее. Тогда как речь идет о прошлом урожае, когда в структуре себестоимости заложены осуществленные затраты.

Для справки: в 2020 г. сбор гречихи вырос почти на 14% по сравнению с 2019 г. Нетрудно догадаться, что проблема роста цен на гречку и другие крупы будет решена за счет введения дополнительных (запретительных) экспортных пошлин. Помимо этого, к изучению деятельности «бедных и несчастных» производителей и трейдеров круп подключатся налоговики и антимонопольщики, а они своего не упустят.

Казалось бы, что проще — экспортируй продукцию через любимые офшоры, оставляй там часть выручки, наживай миллионы, а на внутреннем рынке веди себя прилично, не отсвечивай. Но нет — раз в мире цены растут, значит, и у нас должны расти. Безотносительно того, что денег у людей больше не становится. Правительство? Вылечим, обоснуем, купим. Кто следующий в игре с огнем? Что-то нам подсказывает, что ждать новых желающих мы долго не будем».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что крупы, включая гречку, в России могут подорожать, известили газету «Ведомости» представители торговых сетей и поставщики. По их словам, рост может составить 7,5−15%.

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