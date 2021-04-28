Париж, 28 апреля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Франция теряет своё культурно-историческое лицо, балансирует на грани тяжёлых внутренних потрясений, и надеяться на то, чтоеенынешний президент сможет справиться сэтимвызовами, не приходится — он ставленник тех, кто эти проблемы для Францииисоздал, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 28 апреля, комментируя обращение французских офицеров к Эммануэлю Макрону.

Alisina.org Исламизм в Европе

Как сообщалось ранее, авторы обращенияполагают, чтостранегрозит «смертельная опасность»: ее регионызахватывают исламисты, «фанатичные сторонники расовой войны», которые презираютФранциюи хотятразрушитьее.

« Франция давно теряет своё культурно-историческое лицо, балансирует на грани тяжёлых внутренних потрясений. Французские военные, которых всегда характеризовало сильное государственническое начало, внимательно следят за внутренней ситуацией. Знают они и о том, что исламисты в их стране получают поддержку из США.

Надеяться на то, что нынешний президент Франции сможет справиться с перечисленными в письме французских военных вызовами, не приходится — он ставленник тех, кто эти проблемы для Франции создал и продолжает её разрушать. Более того, по их наущению Макрон участвует в подобного рода дестабилизации других стран, в частности — Украины; пытается надувать щёки в диалоге с Москвой.