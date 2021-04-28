Москва, 28 апреля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Камский автозавод на международной выставке MiningWorld Russia-2021 провёл официальную премьеру карьерного самосвала «КамАЗ-65 807». Снимки с машиной размещены на сайте журнала «Глобус: геология и бизнес».

«Глобус: геология и бизнес» “КамАЗ-65807-0000002-90”

Выставка прошла в центре «Крокус Экспо». Здесь автопроизводитель из Набережных Челнов представил самый большой российский карьерный самосвал — «КамАЗ-65 807−0000002−90». Полная масса автомобиля равна 95 тонн, а его грузоподъёмность составляет 65 тонн.

Новинка предназначена для перевозки скальной и горной породы в средних и малых карьерах. Эксплуатировать самосвал можно в районах с умеренным и холодным климатом. Линейка моделей «КамАЗ-65 807» будет состоять из автомобилей с колёсной формулой 8×4 и 10×6, грузоподъёмность которых будет от 45 до 70 тонн.

Напомним, в начале апреля нынешнего года на предприятии КамАЗ начались испытания нового газового двигателя Р6 мощностью 700 «лошадей». Этот мотор предназначен для тягача «КамАЗ-54 901».

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