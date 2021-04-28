Москва, , 12:53 — REGNUM С начала недели (с 26 апреля) рубль торгуется стабильно, расположившись в довольно тесном диапазоне, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Пара не выходит за пределы уровня 75 руб., который выступает первичной целью для долларовых быков, тогда как поддержку котировкам оказывает зона 74,50 руб.

С начала сессии среды доллар попытался подрасти, но впоследствии обосновался на вчерашних уровнях закрытия.

Наблюдаема сейчас стабильность курса российской валюты не является признаком непоколебимости, а, скорее, свидетельствует о напряженном ожидании итогов заседания Федрезерва.

Итоги будут обнародованы 28 апреля вечером, уже после закрытия российского рынка. Соответственно, реагировать на вердикт Центробанка пара доллар/рубль будет уже 29 апреля.

Если реализуется основной сценарий, который предполагает подтверждение приверженности регулятора мягкой монетарной политике несмотря на риски перегрева экономики и инфляции, реакция рынков будет довольно сдержанной, поскольку такой вариант развития событий уже учтен в ценах.

Но если ФРС решит удивить более ястребиными намеками, доллар вырастет по всему спектру рынка и таким образом надавит на рубль.

Сейчас, когда геополитический фактор отошел на задний план, а нефть неплохо держится на относительно высоких уровнях, существенных понижательных рисков для российской валюты не наблюдается.

Однако локальное давление рубль все же может ощутить, если в краткосрочной перспективе продолжится рост доходности трежерис, который толкает доллар в северном направлении.

Если сегодня не реализуется ястребиный сценарий в рамках заседания ФРС, доллар останется под отметкой 75 руб., тогда как пара евро/рубль, вероятно, пока продолжит курсировать над уровнем 90 руб.», — считает эксперт.

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