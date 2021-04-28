Вашингтон,
28 апреля 2021, 12:52 — REGNUM Противодействовать ставке Вашингтона на санкционное давление Россия и Китай смогут только вместе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 28 апреля, комментируя заявления представителя администрации США о намерении продолжать воздействие на Китай.
Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника вашингтонской администрации сообщили, что США
планируют применять в отношении Китая санкции, а также добиваться от союзников и партнеров поддержки такого курса.
«Намерение администрации Джо Байдена делать ставку на санкционное и иное давление на Китай и подключение к этим действиям своих союзников говорит о том, что мы имеем дело с принципиальным внешнеполитическим подходом Вашингтона. Этот подход принесёт большой ущерб международным делам, он в итоге выйдет боком самим американцам и их союзникам, но сейчас он главенствует.
Пытаться исправить его на двустороннем уровне — например, в российско-американских делах — невозможно. Даже если пойти на попятную в одном или другом случае, всё равно давление будет продолжаться по другим направлениям до полного уничтожения суверенитета нашей страны.
Соответственно вариант противодействия такой политике один: неизменный собственный ответ на враждебное давление и, главное, упрочение антисанкционного взаимодействия с Китаем. Оно должно распространяться и на тех американских союзников, которые будут присоединяться к санкциям Вашингтона в отношении любой из наших стран«, — отметил Михаил Демурин.