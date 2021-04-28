Вашингтон, 28 апреля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Противодействовать ставке Вашингтона на санкционное давление Россия и Китай смогут только вместе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 28 апреля, комментируя заявления представителя администрации США о намерении продолжать воздействие на Китай.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника вашингтонской администрации сообщили, что СШАпланируют применять в отношении Китая санкции, а также добиваться от союзников и партнеров поддержки такого курса.

» Намерение администрации Джо Байдена делать ставку на санкционное и иное давление на Китай и подключение к этим действиям своих союзников говорит о том, что мы имеем дело с принципиальным внешнеполитическим подходом Вашингтона. Этот подход принесёт большой ущерб международным делам, он в итоге выйдет боком самим американцам и их союзникам, но сейчас он главенствует.

Пытаться исправить его на двустороннем уровне — например, в российско-американских делах — невозможно. Даже если пойти на попятную в одном или другом случае, всё равно давление будет продолжаться по другим направлениям до полного уничтожения суверенитета нашей страны.