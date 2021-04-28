Тула, , 12:51 — REGNUM Следы Судбищенской битвы эпохи Ивана Грозного обнаружили специалисты Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей, сообщили 28 апреля в пресс-службе музея-заповедника.

Как пояснили представители музея-заповедникам, сражение при Судбищах произошло 24 и 25 июня (по старому стилю) 1555 года между русским отрядом под командованием боярина Ивана Васильевича Шереметьева и войском крымского хана Девлет Гирея. Во времена битвы Судбищи было урочищем, точкой в Диком поле на Муравском шляхе, по которому шли грабительские отряды степняков. О том, что именно у Судбищ могло произойти известное по письменным источникам сражение, говорили тульские краеведы конца XIX — начала XX века И.П. Сахаров и И.Ф. Афремов. В 1995 году около села Судбищи был открыт мемориал в память о битве 1555 года. При этом место сражение локализовано не было. Теперь, благодаря последним находкам место последнего этапа Судбищенской битвы — сражения между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи, локализовано.

Многочисленные наконечники стрел, наконечник копья и детали конской упряжи в апреле обнаружили драйверы из клуба подводного плавания «ДИВО» в ходе обследования древних водных путей реки Гоголь, которая протекает по территории Ефремовского и Каменского районов Тульской области и Новодеревеньковского района Орловской области. Находки они передали научному сотруднику отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олегу Радюшу. Учёный атрибутировал найденные артефакты как предметы вооружения эпохи Ивана Грозного.

«В ходе планомерных поисков было обнаружено место боестолкновения, происходившего, судя по полученным материалам, в середине XVI века. Проведена геодезическая съемка местности, с точной привязкой всех найденных предметов при помощи тахеометра и GPS приемников. Среди находок — более 150 наконечников стрел разных типов, обломок втулки от копья, свинцовые пули и картечины, обломок лезвия клинкового оружия, колчанный крюк, поясные накладки и подпружные пряжки, подковные гвозди, обломки обувных и конских подков, серебряная монета Иоанна Васильевича, отчеканенная до 1550 года», — уточнил Олег Радюш.

По мнению учёных, обнаруженный участок битвы может быть связан с последним эпизодом сражения. Всего в ходе исследований было обнаружено более 200 артефактов.