Москва, 28 апреля, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Русская православная церковь не намерена ограничивать доступ людей в храмы на Пасху, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Московской патриархии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пасха

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«Для ограничения доступа в храмы желающих помолиться за пасхальными богослужениями в настоящий момент оснований нет», — сказал собеседник агентства.

По его словам, доступ в Храм Христа Спасителя, согласно сложившейся многолетней практике, будет осуществляться строго по приглашениям.

При этом, по словам источника, как в Пасхальную ночь, так и в последующие дни седмицы будут действовать общепринятые ограничительные меры, в том числе масочный режим.