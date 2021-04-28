Барнаул, , 12:49 — REGNUM Решение Конституционного суда, который разрешил изымать единственное жилье у должников, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов назвал справедливым. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

«По сути, ничего нового в своем постановлении Конституционный суд не сказал. В своих предыдущих решениях он уже формулировал правовую позицию, согласно которой запрет на изъятие в порядке исполнительного производства единственного жилья должника-гражданина не является безусловным и требует своих законодательных корректив.

Однако поскольку Госдума до сих пор так эти коррективы не внесла, КС предоставил судам право самим принимать решение о возможности изъятия единственного жилья у должника. При этом КС особо оговорил, что суд не может оставить должника вообще без жилища (причем площадью не меньше, чем предоставляется по соцнайму), или выселить его в другой населенный пункт, если он сам на это не согласен.

Поэтому можно сказать, что решение КС справедливое и оно направлено на сокращение случаев злоупотребления правом со стороны должников-граждан. Другое дело, каким будет судебная практика по таким делам. Поэтому в идеале в ситуацию все же должен вмешаться законодатель и нормативно установить конкретные и справедливые условия, при которых взыскание может быть обращено на жилье гражданина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, изъятие единственного жилья художников в некоторых случаях не противоречит конституции известил КС по итогам рассмотрения дела жителя Калужской области.

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