Белгород, , 12:52 — REGNUM В Белгородской области 28 апреля подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом, что на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выздоровел ещё 131 человек, два пациента скончались. На вакцинацию записался 3991 доброволец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

В стационарах находятся 890 пациентов, из них 28 на ИВЛ. Получает амбулаторное лечение 2471 человек, на самоизоляции 9223 жителя региона. С начал пандемии в Белгородской области выявлено 36 623 носителя инфекции, справились с заражением 32 635 человек, скончались от осложнений 627 пациентов.

Записались на вакцинацию от COVID-19 уже 218 199 человек. Первый компонент вакцины получили 217 459 добровольцев, полностью завершили иммунизацию 129 743 белгородцев.