Москва, 28 апреля, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Следственный комитет России прорабатывает вопрос создания совместной с ФРГ следственной группы для расследования преступлений нацистов в годы Второй мировой войны. Об этом сообщил руководитель управления учебной и воспитательной работы СКР Сергей Петров.

Цитата из дф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

«Прорабатывается вопрос о создании международной следственной группы и включении в её состав представителей компетентных органов ФРГ», — сказал Петров в ходе круглого стола по теме проекта «Без срока давности».

По его словам, СКР в 2019—2020 годах направил за границу шесть запросов об оказании правовой помощи для расследования уголовных дел о преступлениях нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что при расследовании дел о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны Следственный комитет России устанавливает ДНК погибших советских граждан. Он уточнил, что ДНК-экспертиза — это одна из экспертных возможностей, которые используются для расследования фактов геноцида.

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