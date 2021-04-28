Пекин, , 12:46 — REGNUM В Китае совершено нападение на детский сад. Как сообщает Shine, инцидент произошёл сегодня, 28 апреля, в городе Бэйлю в Гуанси-Чжуанском автономном районе страны.

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По данным полиции, нападавший был вооружён холодным оружием. В результате были ранены 16 воспитанников. Кроме того, два воспитателя получили колото-резаные раны.

Все пострадавшие госпитализированы. Подозреваемого задержала полиция. Мотивы и подробности нападения, а также данные о состоянии пострадавших уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл в Китае осенью 2020 года. В результате нападения вооружённого ножом мужчины в городе Гуанчжоу на юге Китая пострадали семь человек, в том числе пятеро детей. Сам злоумышленник тоже был ранен.