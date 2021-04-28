Нур-Султан, , 12:44 — REGNUM Национальное многообразие общества в Казахстане стало конкурентным преимуществом республики. Об этом 28 апреля заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев на сессии ассамблеи народов Казахстана.

«Мы обратили многообразие общества в свою пользу», — сказал Назарбаев. По его словам, сформированная модель межэтнических отношений основана на международных правовых стандартах.

Бывший президент добавил, что казахстанская «формула мира» стала образом жизни и активом государства. Назарбаев добавил, что одиннадцать статей Конституции защищают мир и согласие в республике.

Отметим, 28 апреля в Нур-Султане проходит двадцать девятая сессия Ассамблеи народов Казахстана с повесткой «30 лет единства, мира и согласия».

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