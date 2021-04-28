Пермь, , 12:44 — REGNUM В Перми салют 9 Мая будет запущен с базы «Летающий лыжник». Горожане и гости смогут посмотреть его с любой точки города. Об этом заявил на заседании регионального правительства министр культуры Вячеслав Торчинский, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Призываю всех пермяков никуда специально не идти — фейерверк будет виден со всех высоких точек города, расположенных в разных частях краевой столицы», — сказал глава минкультуры.

Стоит отметить, в 2021 году праздничный фейерверк прогремит в девяти муниципальных образованиях Пермского края. Главным салютом станет фейерверк в Перми. Его организуют в честь присвоения звания «Город трудовой доблести».

В честь Дня Победы в регионе запланировано более 2 тыс. праздничных мероприятий. Значительная их часть пройдет либо в режиме онлайн, либо с небольшим количеством участников.

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