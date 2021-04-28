Сеул, , 13:29 — REGNUM Материалы гражданского назначения были доставлены на базу США в южнокорейском уезде Сончжу провинции Уёнсан-Пукто, на которой установлены комплексы ПРО THAAD, 28 апреля. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

По их словам, порядка 40 автомобилей с электрогенератором и строительными материалами смогли попасть на базу после того, как полиция разогнала десяток местных жителей, заблокировавших проезд транспортных средств.

Накануне в минобороны Южной Кореи сообщили, что электрооборудование и строительные материалы «не имеют ничего общего с возможностями батареи THAAD», акцентировав внимание на том, что один из двух электрогенераторов, установленных в 2017 году, подлежит замене.

Отметим, что местные жители регулярно выступают против размещения комплексов ПРО THAAD, ссылаясь на экологические и другие проблемы, вынуждая американских военных использовать воздушный транспорт для перевозки грузов.

Напомним, что база США в Южной Корее была создана в 2017 году с целью противодействия ракетной угрозе, исходящей от КНДР.