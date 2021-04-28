Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор в отношении жителя Ставропольского края Александра Травинова. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе во время отбывания им наказания в одной из колоний Калмыкии.

Преступную группу организовал в 2013 году уроженец Дагестана Шахбан Гасанов. Он вовлек в неё единомышленников из числа осужденных, в том числе и Александра Травинова. Всего за семь лет членами террористической ячейки стали около 100 заключенных.

Весной 2018 года Травинов освободился из мест лишения свободы и автоматически вышел из состава террористического сообщества. Однако при расследовании уголовного дела всплыл факт его участия в преступной группе. По приговору Южного окружного военного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 года в колонии особого режима.

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