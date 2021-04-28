Лондон, , 12:45 — REGNUM Британский производитель спортивных и гоночных машин Lotus Cars Limited представит последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) 6 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый спорткар будет называться Emira («повелитель»). После выпуска этого авто в модельной линейке бренда будут только электрокары.

В основу модели Emira ляжет новая «тележка». В качестве силового агрегата покупателям будут предложены несколько двигателей. Однако пока неизвестно, какие конкретно. Возможно, что в моторной линейке будет присутствовать модернизированный 3,5-литровый мотор Toyota. Также гамма двигателей может быть расширена «движками» компаний Volvo, Polestar и Proton.

На данный момент флагманская модель Lotus Evija комплектуется четырьмя моторами общей производительностью 2000 л. с.

Напомним, по данным ACEA, в первом квартале текущего года в странах Евросоюза было куплено 146 185 электромобилей, что на 59,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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