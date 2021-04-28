28 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Фактически после распада СССР и победы в холодной войне Вашингтон почивал на лаврах. А когда очнулся, то оказался перед одновременно перед двумя стратегическими противниками, обладающими ядерным оружием. Однако пока политическая элита США не хочет смириться с этим и продолжает действовать по старинке, находясь в эйфории былой гегемонии. Но время расставит всё на свои места.

Владимир Васильев, , 16:11 — REGNUM В комитете по вооружённым силам Сената США 20 апреля 2021 года прошли слушания, на которых выступил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард. Позже министерство обороны США поместило на своём сайте краткий текстовый отчёт по данному мероприятию под названием «США сталкиваются с растущими ядерными, космическими угрозами». В слушаниях принимал участие и генерал Джеймс Дикинсон, глава Космического командования ВС США.

Американские солдаты U.S. Army

Чарльз Ричард заявил: «Впервые в нашей истории страна одновременно сталкивается с двумя стратегическими противниками, обладающими ядерным оружием». По мнению адмирала, «успехи Китая и России подрывают наше обычное сдерживание». Он также огласил заключение, что «дни проецирования силы [Соединёнными Штатами] в разрешительных оперативных условиях без учёта возможного ядерного ответа прошли».

Таким образом, Пентагон признаёт серьёзные изменения обстановки в мире. Теперь Вооружённым силам США приходится противостоять двум стратегическим противникам в лице России и Китая, условно говоря — потенциальная война на два фронта.

Кроме того, у Пентагона есть понимание, что его «демократические» военные операции в зонах национальных интересов России и Китая могут нарваться на ответ в виде применения ядерного оружия, что, конечно же, остужает пыл заокеанских ястребов.

В своём выступлении адмирал Чарльз Ричард также остановился на ядерных потенциалах Китая и России.

Чарльз Ричард media.defense.gov

По его мнению, Китай быстро расширяет свои стратегические возможности и намерен удвоить свои запасы ядерного оружия к концу десятилетия. Адмирал особо отметил, что китайские межконтинентальные баллистические ракеты могут устанавливаться на тягачах, так можно скрыть их местоположение.

У Пекина также есть современные стратегические бомбардировщики и подводные лодки, оснащённые ядерным оружием. Ричард сказал, что Китай способен реализовать свою ядерную стратегию на региональном уровне, и вскоре сможет это сделать и на межконтинентальной дальности.

Что касается Китая, то военно-политическое руководство Поднебесной уделяет вопросам модернизации и развития ядерного потенциала особое внимание. Есть основания полагать, что в среднесрочной перспективе Пекин, не афишируя свои намерения, не только собирается удвоить запасы ядерного оружия к концу десятилетия, как думают американцы, но и достигнуть стратегического паритета по ядерным вооружениям с США или приблизиться к нему.

Бомбардировщик H-6 ВВС Китая Li Pang

По словам Чарльза Ричарда, Россия остается «растущей ядерной стратегической угрозой», активно участвуя в модернизации обычных вооружений и ядерного потенциала, которая завершена примерно на 80%. При этом он добавил, что усилия США по ядерной модернизации ещё не начались. Учитывая эти угрозы, модернизация ядерной триады является главным приоритетом министерства обороны, сказал он.

Глава СТРАТКОМ ВС США заявил: «Мы находимся в точке, когда ограничения по сроку службы и кумулятивные последствия недостаточного инвестирования в нашу инфраструктуру ядерного сдерживания и поддержки против расширяющейся угрозы не оставляют мне никакого операционного запаса. Наша нация просто не может пытаться бесконечно продлевать срок службы систем оружия, оставшихся с времён холодной войны, и успешно выполнять поставленную стратегию».

Уточним слова Чарльза Ричарда. По состоянию на конец января 2021 года уровень современности стратегических ядерных сил России составил 86%. Если говорить о Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), сухопутной компоненте стратегических ядерных сил (СЯС) РФ, то в 2024 году данный показатель должен составить 100%. Перевооружение морской компоненты СЯС РФ должно быть закончено в 2027 году.

Российская атомная ракетная подводная лодка Mil.ru

У США, действительно, модернизация стратегического ядерного потенциала находится в самом зачаточном состоянии. Начало замены стоящих на вооружении межконтинентальных баллистических ракет LGM-30G «Минитмен-3» на новую МБР GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent), которой, кстати, ещё нет, запланирована на 2029 год. Таким образом, по вопросу модернизации наземной компоненты СЯС США отстают от России на 8−12 лет.

Модернизация морской компоненты американских стратегических ядерных сил предполагает замену 14 стоящих на вооружении атомных подводных лодок класса «Огайо» на 12 атомных подводных лодок класса «Колумбия». Первый патруль ядерного сдерживания головной подлодки класса «Колумбия» намечен на октябрь 2030 года. Все 12 лодок должны войти в состав ВМС США к 2042 году. Таким образом, по модернизации морской компоненты СЯС Соединённые Штаты отстают от России на 15 лет.

При этом тот же Чарльз Ричард сказал следующее: «Мы можем достичь точки, при которой никакой объём денежных средств не позволит адекватным образом купировать стоящую перед нами оперативную угрозу». Так и есть. Дело в том, что наличие возможности печатать деньги в любом количестве не снимает с повестки дня вопрос технических и организационных компетенций.

Фактически после распада СССР и победы в холодной войне Вашингтон почивал на лаврах. А когда очнулся, то оказался перед суровой реальностью, говоря словами главы СТРАТКОМ Чарльза Ричарда, одновременно перед двумя стратегическими противниками, обладающими ядерным оружием. Однако пока политическая элита США не хочет смириться с этим и продолжает действовать по старинке, находясь в эйфории былой гегемонии. Но время расставит всё на свои места.