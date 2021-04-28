Джакарта, , 12:42 — REGNUM Министерство морских дел и рыболовства Индонезии задержало рыболовное судно под вьетнамским флагом в море Натуна, сообщает CNN Indonesia.

Рыбацкое судно под флагом Вьетнама проигнорировало предупреждающие сирены и шквал пуль, выпущенных в воздух.

Рыбацкая лодка нарушила территориальную границу Индонезии и работает с истекшим сроком действия разрешения на лов рыбы.

На сегодняшний день министерство морских дел и рыболовства Индонезии приняла решительные меры в отношении 82 рыболовных судов, осуществляемых незаконную деятельность в индонезийских водах.