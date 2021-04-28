Москва, , 12:41 — REGNUM Почти половина жителей России (48%) оценивают уровень развития информационных технологий в стране как средний. 31% считают его высоким, 11% — низким, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

По мнению 56%, в последнее время темпы развития информационных технологий в России растут и приносят больше пользы (47%), чем вреда (20%). Одновременно и пользу, и вред видят 19% опрошенных

Сторонники развитие информтехнологий повышает доступность информации (13%), удобство в получении услуг (8%), важно для дальнейшего развития страны (7%), экономия времени (2%).

Противники считают, что растёт объем ложной, неоднозначной информации (3%,) люди, особенно дети, слишком зависят от гаджетов)3%), ведет к отуплению людей, особенно детей (2%), информтехнологии наносят вред экологии и здоровью (2%).

Опрос проведен 26−28 марта 2021 года в 104 населенных пунктах среди 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назвал отрасли, где необходимо быстрое внедрение высоких технологий.

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