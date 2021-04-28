Улан-Удэ, , 12:41 — REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил о поддержке проекта строительства тренировочного центра сборных команд России на Байкале в Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Федеральный чиновник прибыл в регион 28 апреля. По его словам, новый центр окажется очень ценным благодаря своему месторасположению. Глава минспорта Бурятии Вячеслав Дамдицурунов напомнил, что в настоящее время Россия не имеет ни одной базы спортивной подготовки сборных за Уралом.

«Последние 15 лет вектор проведения крупных соревнований действительно сместился в Юго-восточную Азию: Чемпионаты мира, Олимпийские игры проходят очень часто в Китае, Японии, Южной Корее. И для наших олимпийских команд такая база необходима», — отметил он.

Для подготовки к соревнованиям в Азии российским спортсмены, по словам министра, находят места для тренировок самостоятельно, в том числе в Бурятии.

Спортивный центр разместится рядом с термальным курортом Горячинск. Здесь планируют открыть центры летних и зимних видов спорта, универсальный комплекс с залами лечебной физической культуры, кабинетами релаксации и так далее. Здесь можно будет проводить как учебно-тренировочные сборы, так и соревнования.

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