Рязань, , 12:42 — REGNUM В Рязанской области 28 апреля выявлено 49 носителей коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. В лечебных учреждениях находятся 233 пациента с COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,19%. Всего в Рязанской области COVID-19 выявлен у 27 708 жителей. Выздоровели 26 169 человек, из них 44 выписаны за прошедшие сутки. В тяжёлом состоянии в больницах 29 пациентов, в том числе 12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, зарегистрировано ещё три летальных исхода. Таким образом, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 446 человек.