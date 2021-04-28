Москва, , 12:38 — REGNUM Должников, владельцев дорогой недвижимости, будут выселять в жильё меньшей площади и стоимости, в жильё, которое соответствует нормам предоставления жилья на условиях социального найма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель юридической компании ADGCONSULT, юрист по гражданским делам Андрей Гучок, комментируя известие о том, что российские суды могут изымать единственное жильё должника:

«Например, нормы предоставления жилой площади на одного человека на территории Москвы равняются 18 кв. метрам. Конституционный суд РФ отменил полный запрет обращать взыскание по исполнительным документам и в рамках процедуры банкротства на единственное жилье должников. КС РФ лишил недобросовестных должников, имеющих «дворцы» и «хоромы», площадью несколько сотен квадратных метров и стоимостью несколько миллионов, возможности избежать уплаты долгов своим кредиторам.

У кредиторов появилась реальная возможность получить свои деньги, за счёт продажи дорогой недвижимости должника! В 2012 году КС уже принимал постановление по указанному вопросу, где предписал законодателю внести соответствующие изменения, чтобы обеспечить баланс интересов должника и кредитора. За 9 лет эти изменения так и не были внесены.

КС признал, что спорные нормы ГПК РФ и закона о банкротстве не могут служить основанием безусловного отказа в обращении взыскания на принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности жилое помещение (его частей), которое является для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в этом жилом помещении, единственным пригодным для постоянного проживания, и предусматривающие исключение этого жилого помещения (его частей) из конкурсной массы.

При обращении взыскания на единственное жилье судам следует учитывать, что должник должен быть обеспечен жилищем, отвечающим минимальным стандартам обеспеченности жилой площадью, пригодного для проживания самого должника и членов его семьи, по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма, и в пределах того же поселения, где эти лица проживают и не будут вынуждены менять место жительства без своего согласия.

Судам следует сопоставлять рыночную стоимость жилья должника с величиной долга, поскольку отказ от исполнительского иммунитета имеет смысл именно как способ удовлетворения требований кредиторов, а не как наказание должника. Замещающееся жильё должнику может предоставить кредитор.

Конституционный суд Российской Федерации признал обязательным, чтобы закон допускал обращение взыскания на единственное жилое помещение на основании судебного решения только в том случае, если суд установит не одно лишь формальное соответствие жилого помещения критериям, позволяющим обратить на единственное жилье взыскание, но и несоразмерность доходов гражданина-должника его обязательствам перед кредитором (взыскателем) в отсутствие у него иного имущества, на которое взыскание можно было бы обратить».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, изъятие единственного жилья художников в некоторых случаях не противоречит Конституции РФ, известил КС по итогам рассмотрения дела жителя Калужской области.

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