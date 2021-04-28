Сараево, , 12:43 — REGNUM Высокий представитель Европейского союза и вице-председатель Европейской комиссии Жозеп Боррель 27 апреля провёл переговоры с членами президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, Шефиком Джаферовичем и Желько Комшичем. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Высокий представитель ЕС выразил озабоченность по поводу возрастания националистической риторики и разногласий в стране. Он настоятельно призвал членов президиума этой страны выстраивать взаимный диалог и способствовать созданию обстановки, благоприятствующей единству, консенсусу и конструктивному взаимодействию в интересах граждан Боснии и Герцеговины, путем снижения политической напряженности и содействия примирению.

Боррель предложил членам Президиума воспользоваться возможностью в год, на который не назначено никаких выборов, продемонстрировать конкретный прогресс в реализации ключевых реформ, определенных в докладе Европейской комиссии, в частности, в области избирательных и конституционных реформ, содействия верховенству права.

Он вновь подчеркнул неоспоримую приверженность Европейского союза европейской перспективе Боснии и Герцеговины как единой, объединенной и суверенной страны. Боррель также выразил готовность Европейского союза продолжать оказывать помощь и содействовать этим усилиям в стране.