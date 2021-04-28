Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского в Екатеринбурге закроют на один день, 30 апреля 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

В течение 30 апреля ЦПКиО полностью обработают от клещей. Посетителям запрещено проходить по парку с 9:00 до 15:00 30 апреля (время местное).

«До конца дня здесь будет запрещено гулять с детьми. Также в течение следующих трех дней не разрешается выгуливать собак», — сообщили в парке.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году клещевой сезон начался в Свердловской области позже из-за долгое время не наступавшего потепления.

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