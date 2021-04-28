Томск, , 12:37 — REGNUM По состоянию на 28 апреля в Томской области выявлено 32 076 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки в регионе подтверждено 24 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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За сутки выздоровели 20 томичей. Общее число выздоровевших в Томской области — 31 095 человек.

По данным оперштаба, по результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от COVID-19 ещё четырёх человек. Двое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по хроническим заболеваниям.

За весь период пандемии в Томской области скончались 395 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в регионе выявили 27 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 11 человек.

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