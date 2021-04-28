Липецк, , 12:37 — REGNUM В Липецкой области прокуратура опубликовало результаты проверки публикаций о нарушениях законодательства об охране окружающей среды на территории села Станового. Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава района Сергей Никитин заявил, что там был обнаружен незаконный котлован с 300 тоннами отходов пищевого производства.

Прокурорская проверка выяснила, что администрация муниципального района заключила с гражданином договор аренды земельного участка общей площадью 15 тыс. 995 квадратных метров из земель населенных пунктов для размещения производственной базы. Арендатор передал земельный участок в субаренду ООО «Оптстройторг», при этом накопив долг по арендной плате перед администрацией.

Сейчас на участке вырыт котлован площадью 125 квадратных метров, частично заполненный жидким веществом коричневого цвета. По этому поводу местные жители жаловались в полицию и органы местного самоуправления. Администрация не приняла мер, направленных на контроль за соблюдением арендатором условий договора, поэтому в адрес главы районной администрации внесено представление.

ООО «Оптстройторг» отчиталось, что в котловане размещен агрохимикат, изготовленный на основе выпаривания отработанной воды от производства хлебопекарных дрожжей, — 300 тонн. При этом хранится он с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований: в 200−1000 метров от места хранения отходов находятся водозаборы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В отношении коммерческого директора ООО «Оптстройторг» возбуждено дело об административном правонарушении статье «Использование территории третьего пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований». Кроме того, котлован не обвалован и не оборудован гидроизолирующей защитой. По этому факту в отношении ООО «Оптстройторг» возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации сооружений».

У арендаторов земельного нет проектной, разрешительной документации на строительство и обустройство котлована, согласований на проведение земляных работ. Мероприятия по защите земель от загрязнения химическими веществами, иными веществами и микроорганизмами, и другого негативного воздействия не проводились.

Решается вопрос о возбуждении в отношении виновных лиц дел об административных правонарушениях по статьям «Несоблюдение экологических требований при строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, сооружений и иных объектов капитального строительства», «Нарушение требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов, которое может вызвать загрязнение недр и гидроминеральных ресурсов», «Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель» и «Порча почв».

В адрес генерального директора ООО «Оптстройторг» внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. Размер ущерба, причинённого плодородным почвам как объекту охраны окружающей среды, устанавливается.

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