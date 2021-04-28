Санкт-Петербург, 28 апреля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 28 апреля при поддержке 41 депутата приняло в третьем чтении поправки к региональному закону от 19 сентября 2007 года № 430−85 «О зелёных насаждениях общего пользования» (ЗНОП). Целый ряд зелёных территорий города получил теперь законную защиту от застройки, однако некоторые зелёные зоны так и не дождались защитного «зонтика». Существенных изменений в документ на этапе третьего чтения не вносилось.

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательное собрание СПб

Как сообщало ИА REGNUM, к ЗНОП отнесён участок Муринского парка в Калининском районе, где ранее инвестор хотел построить спортивный объект, часть парка Интернационалистов, который могло потеснить Южное шоссе. В список попала находящаяся на территории Санкт-Петербурга часть Ржевского лесопарка в Красногвардейском районе, Полежаевский парк в Красносельском районе, Литовский сад в Выборгском районе и ряд скверов, которым также грозила застройка.

Однако в перечень ЗНОП не был включен участок парк Малиновка в Красногвардейском районе, где ранее собирались возвести храмовый комплекс, против чего выступили местные жители. Также в перечень ЗНОП не вошел сквер в Кузнечном переулке, где ранее хотели возвести здание для музея Федора Достоевского.