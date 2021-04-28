Ставрополь, , 12:31 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимиров Владимиров рассказал, как будут праздновать День Победы 9 мая на Ставрополье. По его словам, в этот день в 2021 году состоятся традиционный парад и другие праздничные мероприятия.

«Праздник обязательно состоится. Причём, в своём привычном, традиционном виде. Включая проведение парада Победы и других мероприятий, без которых нельзя представить этот день», — написал глава в своем Instagram по итогам совещания оперативного штаба.

Владимиров также подчеркнул, что все праздничные мероприятия должны быть спланированы и в местах их проведения должна быть проведена дезинфекция. Кроме того, обязательным условием проведения парада должно стать соблюдение мер эпидбезопасности.