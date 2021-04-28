Волгоград, , 12:36 — REGNUM В Волгоградской области 28 апреля подтверждено 102 случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 97 пациентов, скончались от осложнений восемь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 56 683 носителя COVID-19. Выздоровели 54 154 человека. За минувшие сутки зарегистрировано восемь летальных исходов, таким образом, всего в регионе зафиксировано 1094 смертельных случая.

В стационарах находятся 1762 взрослых и 11 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1435 пациентов.