Оренбург, , 12:30 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявлено 65 заражений коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 28 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Заболеваемость в регионе идет на спад, но ежедневно продолжают фиксировать летальные исходы по причине коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено шесть смертей. Общее число жертв достигло 846. В течение апреля в день регистрируют от одной до шести смертей пациентов с COVID-19.

С начала пандемии в Оренбуржье выявлено 42 200 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 38 249 оренбуржцев. На сегодняшний день в больницах находятся 456 человек, состояние 161 человека оценивается как тяжелое.